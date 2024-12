Les sentiers de ski, de raquettes et même de vélo !

Chien en laisse accepté

Le Parc régional de la Forêt de Bowman est un lieu de prédilection pour les amateurs de raquettes. Avec ses sentiers bien entretenus à travers des paysages forestiers majestueux, ce parc vous promet une expérience hivernale paisible et ressourçante.

Droit d’accès, location disponible sur place

Située à Bowman, la Base de Plein Air Air-Eau-Bois offre des activités variées telles que le ski de fond, le ski hok, le patin et la randonnée en raquettes. Les adeptes expérimentés de ski et de planche à neige pourront également profiter des seules pentes de ski de montagne certifiées par la Fédération québécoise de montagne et d’escalade (FQME) en Outaouais! Avec une piste d’initiation et trois pistes destinées aux experts, la base de plein air permet aussi à tous les niveaux de vivre cette expérience unique.