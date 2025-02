Ripon Trad : un festival de musique traditionnelle primé aux Prix Opus 2025 !

Un festival qui met Ripon sur la carte

Chaque année, à la mi-septembre, Ripon se transforme en véritable village en fête. Le festival Ripon Trad, c’est quatre jours de musique, de rencontres et de traditions. Et ce qui le rend unique, c’est que la musique s’invite partout : sous un grand chapiteau, dans les rues, et même dans les maisons des habitants !

En 2023, près de 5 000 festivaliers ont fait le déplacement pour assister à des performances de groupes cultes comme Le Diable à Cinq, Le Rêve du Diable, Solo (Le Vent du Nord & De Temps Antan) et Galant, tu perds ton temps. Un week-end rempli de bonne humeur, de violons endiablés et de rigodons qui a visiblement conquis le jury des Prix Opus.