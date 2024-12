SUP des glaces

Échappée Bleue

L’univers de la planche à pagaie

Marine Diez, fondatrice d’Échappée Bleue, incarne à elle seule l’esprit d’aventure et de dépassement. Arrivée au Québec en 2018, elle a découvert le plein air en y plongeant corps et âme. Après des années d’apprentissage, d’expériences personnelles et professionnelles, et de moments marquants passés sur une planche à pagaie, elle a créé Échappée Bleue, un univers qui mise sur l’autonomie, la sécurité, et le respect de la nature.

Dans ce cadre unique, la planche à pagaie hivernale devient plus qu’un simple sport : c’est une occasion de se reconnecter à soi-même tout en explorant les beautés glacées de la rivière de la Petite-Nation.