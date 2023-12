Papineauville, le 8 décembre 2023 – Ce livre est écrit par un collectif d’auteurs pour marquer le 200e anniversaire du moulin banal de la seigneurie de la Petite-Nation. Il raconte le développement d’une communauté de défricheurs autour de ce moulin, pas si banal. À travers ces pages, on découvre, brossée à grands traits, l’histoire de la colonisation dans l’unique seigneurie de l’Outaouais et on y suit le sort du moulin, depuis sa construction en 1822 jusqu’à sa désaffection et démolition, quelque 150 ans plus tard.

Toujours habitée, la maison du meunier, face au parc du Moulin-Seigneurial-Papineau, en plein cœur de Papineauville, et quelques vestiges du moulin disparu restent aujourd’hui les seuls témoins de cette époque marquante de l’histoire de Papineauville, et de la Petite-Nation. Un collectif d’auteurs, Maurice Deschênes, Özgen Eryaşa, Alain Faubert, Nicole Hébert, Pierre-Louis Lapointe, Claire Leblanc et Jean-Guy Paquin retracent les diverses facettes de l’histoire de ce moulin à eau et de son importance dans l’émergence d’une collectivité. Ces auteurs abordent, entre autres, les aléas de sa construction, exposent les rouages des divers types de moulins à farine et évoquent la fin du régime seigneurial. Ils recensent les différents propriétaires et meuniers qui se sont succédés à l’époque post-seigneuriale afin, sait-on jamais, de vous permettre d’y retrouver le récit de vie d’un parent proche ou lointain!

« Le moulin à farine a pour moi une grande valeur sentimentale et patrimoniale. Je l’ai connu, je l’ai vu. Il fait toujours partie de mon vécu; il est dans ma cour, sur ma rue. Il restera dans mon cœur. » dit Claire Leblanc, co-autrice du livre Un Moulin disparu – Le moulin banal de la seigneurie de la Petite-Nation, Éditions du Comité culturel de Papineauville, 2023, ISBN 978-2-9820099-3-6, 40 $.

Le Comité culturel de Papineauville (CCP) travaille assidûment à défendre, promouvoir et faire vivre la culture sous toutes ses formes, à travers des activités d’intérêt pour toute la famille et tous les groupes d’âge, à l’échelle locale comme régionale. Le CCP offre des activités et services, en particulier en matière de patrimoine et de généalogie, à une vaste clientèle qui déborde largement le territoire de Papineauville.

Le lancement du livre aura lieu dans les bureaux du CCP, les vendredi 22 et samedi 23 décembre prochains, de 9 h à midi, au 227a, rue Papineau, à Papineauville. Le CCP invite tous les intéressés, de Papineauville, de la Petite-Nation et d’ailleurs, à venir feuilleter, et acheter Un Moulin disparu – Le moulin banal de la seigneurie de la Petite-Nation en primeur, avec dédicace par quelques co-auteurs.

