parcoursdeau.com – 79 capsules vidéos

Une formidable exposition en ligne sur la MRC de Papineau

Plaisance, le 28 février 2022 – Patrimoine Papineau et Cinémanima inc. sont fiers d’annoncer la mise en ligne aujourd’hui même des capsules vidéos qui constituaient une part importante de la dernière exposition permanente du Centre d’interprétation du patrimoine de Plaisance – parCOURS d’EAU – Récits des rivières de la Petite Nation et de la Lièvre.

« Il n’était pas question que cette formidable exposition sur l’aventure géologique, le défi du peuplement et le développement des vallées de la Petite-Nation et de la Lièvre n’ait pas de suite », a affirmé le président de Patrimoine Papineau, Luc Galarneau. Avec ces 79 vidéos, nous invitons le public à une véritable célébration de l’histoire et du patrimoine de notre région et à un hymne à la vie quotidienne passée et contemporaine de notre coin de pays. »

Pour sa part, Nicole Catellier, PDG de Cinémanima inc. qui a conçu et dirigé le montage de l’exposition au Centre d’interprétation du patrimoine et qui en possède les droits d’auteur s’est dite très heureuse de donner une nouvelle vie à cet imposant fonds historique et ethnographique. « Ça m’a fait chaud au coeur de revoir plus d’une centaine de témoins passionnés s’exprimer sur leur parcours de vie et sur la magnifique région de Papineau », a déclaré Nicole Catellier. « Le revisionnement et le reformatage de toutes ces productions vidéos en vue de leur mise en ligne a été un vaste chantier. Il fallait que tous ces témoignages qui racontent l’émergence et la résilience d’une communauté forte et fière continuent d’être diffusés pour le plus grand nombre. »

L’aménagement du site Web www.parcoursdeau.com a été réalisé par Jean-Luc Denat de JLDesign.ca

La réalisation de cette initiative de Patrimoine Papineau a été rendue possible grâce à la contribution financière du Fonds culturel de la MRC de Papineau, de la Municipalité de Plaisance, du Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais (RPGO) de Cinémanima inc. et de JLDesign.ca

