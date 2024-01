Cet hiver, reconnectez-vous en Petite Nation

Considéré comme l’un des meilleurs sites de plein air au Québec, à Kenauk Nature, vous serez charmé par son vaste territoire de 65 000 acres de forêt qui compte plus de 60 lacs. C’est l’une des réserves écologiques les plus grandes au monde. Cet hiver, profitez de leur réseau de ski de fond pour tous les niveaux qui totalise plus de 55 km. Pour les amateurs de pêche blanche, vous pourrez y taquiner la truite sur l’un des nombreux lacs gelés et pour l’expérience ultime, on y propose la balade en chiens de traîneau. Les chalets sont situés en pleine nature et ils sont parfaits pour des séjours en famille, en couple ou en groupe.