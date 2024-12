Évasion nocturne: des hébergements qui sortent de l’ordinaire

Pour une expérience vraiment unique, cet hébergement propose bien plus qu’un simple chalet. Niché sur un domaine privé de 165 acres, réservé exclusivement aux invités, vous aurez accès à une multitude d’activités : plus de 5 km de sentiers de randonnée, fatbike, raquettes, salle de sport et billard. Les chalets, entièrement équipés, comprennent une cuisine complète, literie et serviettes. Il vous suffit d’apporter votre nourriture et effets personnels.

Idéal pour les familles, ce domaine dispose de deux chalets pouvant accueillir plusieurs groupes, offrant un cadre intime pour des retrouvailles familiales. Le domaine lui-même est une véritable destination, où toutes les activités sont accessibles sans besoin de déplacement en voiture, créant une immersion totale au cœur de la nature.