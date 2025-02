De l’inspiration au geste : laissez parler votre créativité

L’esprit des fêtes et la magie du verre et de la terre

Pour une immersion dans l’univers des fêtes, La Destination de Noël à Ripon vous permet de créer vos propres décorations de Noël personnalisées, en assemblant et décorant des pièces artisanales. Un atelier qui plaira autant aux enfants qu’aux adultes. Si vous préférez travailler la terre et le verre, plusieurs ateliers en Petite Nation vous accueillent. À Mayo, à seulement 4 km de la Réserve écologique de la Forêt-la-Blanche, LM Serafin Pottery propose des ateliers courts (2 heures) de modelage à la main, ainsi que des cours de poterie plus réguliers en modelage à la main et en tournage. Pour une expérience encore plus immersive, direction La Ferme Cabriole à Papineauville. Cet endroit combine nature et créativité en proposant des ateliers de poterie, vitrail, fusion de verre et travail de la laine. C’est une belle occasion de se reconnecter à l’artisanat dans un cadre paisible et inspirant.