Découverte de l’histoire et de la culture au Manoir Papineau

Un site historique de premier plan

Ce manoir imposant, flanqué de quatre tours et d’une orangerie, trône au cœur d’un vaste jardin. C’est ici que Louis-Joseph Papineau, seigneur et politicien influent, résidait avec sa famille. C’est ici que Louis-Joseph Papineau, seigneur et politicien influent, résidait avec sa famille. L’architecture du manoir, son mobilier authentique et ses jardins soigneusement entretenus offrent une expérience immersive unique. En visitant ce lieu, on a l’impression de voyager dans le temps et de découvrir la vie quotidienne de l’époque.

Activités et services

Le Lieu historique national du Manoir-Papineau offre une multitude d’activités pour toute la famille. Les visiteurs peuvent profiter de visites guidées pour une immersion totale dans l’histoire du manoir. Des cabines photographiques sont disponibles au musée familial pour se déguiser et capturer des souvenirs uniques. Les enfants peuvent participer au programme Xplorateurs, qui propose des activités éducatives gratuites.

Le site est partiellement accessible aux personnes en situation de handicap, avec prêt de fauteuil roulant, tables à pique-nique et toilettes accessibles.