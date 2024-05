Le Centre d’art populaire du Québec

Un rendez-vous à ne pas manquer en juin

Le second rendez-vous majeur de la saison est prévu du 21 au 23 juin à Plaisance, en Outaouais, où une vingtaine de sculpteurs se réuniront pour trois jours de festivités. Cet évènement inclura une expovente, offrant une opportunité unique de rencontrer les artistes et de découvrir la boutique du Centre, le plus grand carrefour de vente de l’art populaire au Québec. Les fonds récoltés grâce aux coûts d’entrée variés contribueront à renouveler les expositions et à soutenir l’organisme à but non lucratif.