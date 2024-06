3 SÉPAQ à vocation différentes

Centre touristique du Lac-Simon

Le paradis des familles

Niché au bord du majestueux lac Simon, ce centre touristique est un véritable havre de bonheur pour les familles. Plages de sable fin parfaites pour la baignade et la construction de châteaux de sable, activités nautiques en tous genres pour petits et grands, aires de jeux sécurisées pour les enfants et sentiers de randonnée accessibles à tous les niveaux composent un menu alléchant pour des moments de détente et de partage inoubliables.

Animations et soirées thématiques rythment les journées d’été, tandis que des ateliers de nature et des sorties guidées permettent de s’initier à la richesse de l’environnement environnant. Le Centre touristique du Lac-Simon est un véritable sanctuaire pour créer des souvenirs impérissables en famille, au cœur d’une nature généreuse et accueillante.