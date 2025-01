Cafés, pâtisseries et gourmandises à découvrir

Cafés conviviaux

L’art de partager

Pour ceux qui cherchent un lieu où passer du bon temps en famille ou entre amis, le Café Passe ton temps à Saint-André-Avellin est l’endroit parfait. Plus qu’un simple café, c’est un véritable centre de divertissement avec ses jeux de société, casse-têtes et autres activités créatives. Tout en sirotant un chocolat chaud onctueux, vous pouvez vous amuser et créer des souvenirs. Un lieu idéal pour s’abriter du froid tout en partageant des moments chaleureux.

À Ripon, le Café des Orties est une autre perle rare. Ce café communautaire à but non lucratif propose une expérience ancrée dans le respect de l’environnement et des produits locaux. Vous y découvrirez une ambiance accueillante et des produits bio qui font du bien autant à votre corps qu’à l’environnement. Un vrai lieu de rencontre pour les amateurs de simplicité et d’authenticité.

Saveurs autochtones et culture

Pour une expérience différente, laissez-vous tenter par les créations de Kîsisam Pâtisserie à Saint-André-Avellin. Ici, l’art de la pâtisserie autochtone est célébré avec passion. Neu Uasstessiu Nipish, la « femme des quatre couleurs de l’automne », propose des douceurs qui racontent une histoire, alliant saveurs traditionnelles et touches modernes. Chaque bouchée est un voyage à travers les richesses culturelles et culinaires des Premières Nations.