Les vignobles et cidreries

Aventure Outaouais

Une virée de la route des vins et cidres

Pour ceux qui souhaitent découvrir ces vignobles et cidreries sans se soucier de l’organisation, Aventure Outaouais propose des forfaits visites de la route des vins et cidres en Petite Nation. Cette aventure vous emmène à la rencontre des producteurs passionnés, avec des dégustations généreuses et un repas préparé à partir de produits frais locaux. Le transport est pris en charge, vous permettant de profiter pleinement de cette expérience sensorielle unique.

En plus du circuit ‘La route des vins et cidres en Petite Nation’, ils offrent maintenant une nouvelle excursion de vendange qui aura lieu à la fin septembre et en octobre, tous les vendredis, samedis et dimanches. De plus, découvrez leur tout nouveau circuit ‘Art et vin’, combinant la richesse artistique de la région avec les saveurs uniques des vins locaux. Ces nouvelles offres sont parfaites pour ceux qui cherchent à vivre une expérience authentique et diversifiée en Petite Nation.