Cet été, laissez-vous emporter par la musique dans les parcs

Saint-André-Avellin

Cet été, la Municipalité de Saint-André-Avellin vous propose une programmation riche et variée avec les Samedis en musique et le Cinéma en plein air. Dès le 6 juillet, joignez-vous près du Musée des Pionniers pour des soirées musicales gratuites où se produiront des artistes tels que Chantal Larivière, Dude, et Seb & Jess. Ces événements, soutenus par le Camping Saint-André-Avellin, promettent de vous faire passer des moments inoubliables en famille ou entre amis. Les cinémas en plein air débuteront le 29 juin avec « Les Marvels » et se poursuivront jusqu’au 1er septembre avec « Indiana Jones et le Cadran de la Destinée ». Apportez votre chaise et votre couverture pour profiter de ces soirées estivales sous les étoiles. Consultez la page Facebook de la municipalité pour les détails et les mises à jour sur ces événements.