Suivez Noée et Mélie

À Bowman, une journée idéale commence tôt le samedi matin avec une visite du marché local. Ouvert de 9h à midi chaque samedi, le Marché public de Bowman offre une variété de produits diversifiés et frais, de quoi ravir les gourmands. Après avoir fait le plein de trouvailles, nous vous invitons à prendre la route jusqu’à la Pourvoirie de la Lièvre. Nichée dans la splendeur naturelle en Petite Nation, cette pourvoirie est un havre pour les amateurs de pêche et de nature. Enfin, pour clore cette journée mémorable, nous avons opté pour le camping Idéal, où calme et confort se conjuguent. Découvrez Bowman et laissez-vous charmer par ses trésors cachés !