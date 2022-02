Une semaine, ce n’est pas assez pour profiter de tous les attraits en Petite Nation.

Lundi

Question de commencer la semaine du bon pied, direction Ripon pour une Journée au parc des Montagnes Noires de Ripon. À l’horaire : glissade, ski de fond, randonnée vers le belvédère et la tour d’observation de 12 mètres.

En après-midi, on enfile nos patins pour se rendre du côté de Lac-Simon pour la patinoire en forêt. Tout juste à côté, une glissade nous attend ainsi que des pistes ski de fond.

Ouf, après cette splendide journée, on reprend des forces pour en vivre une tout aussi stimulante le lendemain…

Mardi

Chiens de traîneaux Sled Dogs vous attend pour une expérience canine hors de l’ordinaire à Saint-Sixte.

Ensuite, direction Notre-Dame-de-la-Paix pour pratiquer différentes activités au à l’Auberge et Club de golf Héritage. Patins, ski de fond, raquettes, randonnée et même motoneige n’attendent que vous. Peur d’avoir froid ? Vous pouvez vous réchauffer autour du feu ou entrer pour boire une bonne tisane.

S’il vous reste un peu d’énergie, vous n’êtes qu’à quelques kilomètres de l’incontournable Parc Oméga. Découvrez des centaines d’animaux dans leur habitat naturel dans un parcours de 15 kilomètres.

Mercredi

Montebello propose plusieurs activités intéressantes pour la famille. Dès votre arrivée, un bon chocolat chaud agrémentera votre matinée. Après avoir siroté ce breuvage chaud tout simplement délicieux provenant de Chocomotive, il est temps d’enfiler vos patins pour vous promener dans le parc Monseigneur Chamberland situé tout juste derrière la fameuse gare de Montebello. Une fois votre corps bien ragaillardi d’air frais, il est l’heure de se remplir la panse. Les amateurs de sushis seront comblés par le restaurant Souche-i qui se trouve aux Brasseurs de Montebello. Ainsi, pendant que papa et maman dégustent tranquillement une bière de microbrasseries, les enfants peuvent jouer à des jeux de société. Petite tranche de vie personnelle : j’ai initié ma fille aux échecs à cet endroit. Ce fut un après-midi mémorable. Pour ceux dont les enfants n’apprécient pas les sushis, plusieurs autres restaurants offrent différents menus à Montebello qui sauront plaire à tous.

En après-midi, la famille est invitée à visiter l’exposition le Carnaval des animaux qui met en vedette neuf artistes au Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau. Après tout, quel enfant n’aime pas les animaux ? lls pourront en découvrir plusieurs réalisées par différents médiums. En plus, ils auront la chance de participer à un questionnaire et de recevoir une carte postale.

Pour le souper, quoi de mieux qu’une bonne pizza. Plusieurs restaurants en Petite Nation en préparent de délicieuses : le Bistro Montebello, Montebello Pizzeria, Au Moulin du Temps, etc.

Jeudi

On se déplace du côté de Bowman au parc régional de la forêt de Bowman pour une randonnée de raquette ou pour de la pêche blanche au réservoir du lac de l’Escalier. Vous pouvez attraper du brochet et de l’achigan. Au parc du centenaire, les petits sont choyés de retrouver de la glissade de neige et des structures de jeux au parc municipal.

Juste de l’autre côté du pont à Val-des-Bois, le Sentier Albatros vous permet d’effectuer une randonnée de raquettes alors que le Sentier du Lièvre propose des randonnées un peu plus faciles. Vous taquinez ensuite l’omble fontaine (truite mouchetée) au lac Vert et terminez la journée au parc municipal.

Pendant la semaine de relâche, deux chasses au trésor seront organisées dans ces municipalités. Les dates restent à déterminer. Pour conclure la semaine de relâche, le 5 mars prochain, se tiendra le défi Château de neige à Val-des-Bois. On y retrouvera plusieurs activités extérieures et les familles seront invitées à finaliser le gros château.

Avant de se rendre à Mayo ou Val-des-Bois, on vous suggère d’effectuer un arrêt du côté de Réserve écologique de la Forêt la blanche. Située à Mayo, elle est l’une des rares réserves écologiques du Québec comportant un accès restreint au grand public. Il s’agit d’un endroit idéal pour pratiquer la raquette.

Vendredi

La journée commence à Saint-André-Avellin au Club de ski de fond des montagnes blanches (parcours cyclable Louis-Joseph-Papineau) pour effectuer quelques kilomètres de ski de fond, de marche ou de raquettes. Des bancs ont été installés à plusieurs endroits afin de pouvoir profiter pleinement des paysages qui s’offrent à vous.

Plusieurs restaurants situés à Saint-André-Avellin, la Toquade, le Café du Bistrot, le Vieux Chaudron ou à Chénéville, la Villa du Bifteck vous redonneront de l’énergie pour une après-midi de glissade au Centre touristique du Lac-Simon. Une fois les pistes descendues à plusieurs reprises, il est possible de taquiner l’omble de la fontaine au lac de la Ferme ou d’effectuer un tour de traîneau à chiens avec Meute Tanwen. Au retour, Carbo Barbecue vous attend pour un repas mémorable.

Quelques lieux où dormir

Fairmont Le Château Montebello

Parc Oméga – hébergement insolite

Chalets du Centre touristique du Lac-Simon