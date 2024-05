Petite Nation en fête et le Festival des vins et spiritueux de l’Outaouais

Le 15 août, les amateurs de rock seront comblés avec des performances de Éric Lapointe, Ti-Gars Ménard, et Broken Nails. Ces artistes offriront une soirée de musique énergique et envoûtante, prouvant une fois de plus la diversité et la richesse de la scène musicale québécoise.

Le 16 août, le groupe emblématique Les Trois Accords prendra la scène, précédé par Rafaëlle Roy et The Rock Show. Ces artistes, avec leurs styles variés, offriront une soirée musicale qui saura plaire à toutes les générations. Enfin, le 17 août, la scène accueillera Lemay et ses musiciens pour un hommage à Bob Bissonnette, suivi de La Chicane et Kaïn, clôturant le festival sur des notes festives et rassembleuses.