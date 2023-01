La raquette demeure aussi un atout dans votre manche, chers parents. Elle est effectivement praticable à de nombreux endroits. Par exemple, la municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk crée un sentier de 3 kilomètres en pleine nature au cœur du village. De plus, l’Auberge et Club de golf Héritage aménage cette année de nouveaux sentiers destinés à ce loisir. Il est aussi possible d’y patiner et d’y louer des motoneiges. L’Auberge Couleurs de France est un autre site de choix pour les amateurs de ce sport motorisé.

Bref, Petite Nation a tout pour vous séduire et divertir l’hiver. Toutes les raisons sont bonnes pour venir vous y promener. Pas besoin d’attendre la semaine de relâche, on aimerait vous accueillir bien avant!