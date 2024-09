D’autres lieux pour profiter de la musique

En plus d’une grande salle, plusieurs petits bars, cafés et restaurants de la région proposent des concerts et spectacles régulièrement dans des ambiances plus intimistes. Par exemple, le Bar La Baie Noire à Plaisance propose une atmosphère country, tandis que le Bar Chez Mo à Papineauville ravira les fans de rock. Pour une ambiance plus alternative, direction le Café des orties, parfait pour une soirée détendue.