On passe la nuit au Camping Saint-André-Avellin, soit dans sa roulotte ou dans des prêts-à-camper qui n’attendent que vous et votre famille. Plusieurs activités sont offertes sur place, dont de la location de canot et kayak. Vous pourrez naviguer sur la rivière Petite Nation. Vous pouvez aussi profiter de la piscine, des jeux d’eau, du terrain de jeu ou bien du mini-golf. C’est à votre choix! Chose certaine, on passe la journée au Camping et on termine la journée autour du feu avec de bonnes guimauves achetées au Brasse-Camarade. Ce dépanneur spécialisé en bières de micro-brasserie comblera tous les besoins des petits avec son choix impressionnant de bonbons, mais surtout des grands qui auront le loisir d’effectuer quelques découvertes buccales.

Le lendemain, une visite au Parc national de Plaisance est prévue. Kayak et vélos sont à l’horaire ainsi qu’une balade au sentier de la Zizanie-des-marais où vous marcherez directement dans des marais grâce à des passerelles spécialement aménagées. Un sentier sur pilotis a aussi été aménagé dernièrement.