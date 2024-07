Escapades gourmandes pour un souper en amoureux

Chez Séb, buvette gourmande

44, rue Principale, Chénéville

Un havre de douceur pour les amoureux

Chez Séb est le lieu idéal pour les amoureux en quête de douceurs. La buvette gourmande Chez Séb se veut un endroit convivial où il fait bon prendre un verre et manger. Située à Chénéville, elle possède tous les attraits d’un restaurant gastronomique du centre-ville. Le propriétaire Sébastien et le chef Simon proposent un menu fascinant, accessible et invitant, qui se réinvente chaque saison et promet une expérience gastronomique unique.

chezseb.ca