Mise à jour le 6 juin 2026
Le tourisme accessible
Des équipements pour profiter pleinement de la nature
En matière d’accessibilité, certains attraits en Petite Nation mettent en place des initiatives concrètes afin de permettre à un plus grand nombre de visiteurs de profiter du plein air. Au Parc des Montagnes Noires de Ripon, une Joëlette, chaise de randonnée tout terrain offerte gratuitement sur réservation grâce au programme Circonflexe, permet aux personnes à mobilité réduite de parcourir les sentiers et d’accéder aux panoramas du parc avec l’aide de proches ou de bénévoles. Du côté de la Plage municipale de Lac-Simon, une chaise flottante adaptée et un tapis d’accessibilité facilitent l’accès au sable et à l’eau, rendant les plaisirs de la baignade plus accessibles à tous.
Des découvertes adaptées au cœur de la nature
D’autres attraits proposent également des expériences adaptées. Réserve écologique de la Forêt-la-Blanche offre un accès partiel grâce au sentier Le Chablis, un parcours bien entretenu qui permet de découvrir la richesse de sa biodiversité. Le Parc Oméga, pour sa part, est certifié partiellement accessible et propose une expérience immersive de découverte de la faune nord-américaine depuis le confort d’un véhicule. Les visiteurs peuvent également prolonger leur visite en profitant du restaurant OmegaBon à la Maison du parc.
Patrimoine et culture à portée de tous
En Petite Nation, plusieurs attraits culturels et patrimoniaux permettent aux visiteurs de découvrir l’histoire, les traditions et le savoir-faire local dans des environnements adaptés. Le lieu historique national du Manoir-Papineau, partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite, invite à plonger dans l’héritage de Louis-Joseph Papineau à travers ses bâtiments patrimoniaux, ses expositions et ses magnifiques jardins. À Montebello, ChocoMotive propose une expérience gourmande au cœur de la fabrication artisanale du chocolat. Cet économusée partiellement accessible permet de découvrir les étapes de production tout en savourant des créations confectionnées sur place.
Parmi les incontournables de la région, le Fairmont Le Château Montebello se distingue par ses installations adaptées et son engagement envers l’accessibilité. Cet hôtel emblématique offre notamment des chambres accessibles ainsi que des services destinés aux personnes ayant une déficience auditive. Les visiteurs peuvent également profiter de son restaurant, Aux Chantignoles, où l’accessibilité fait partie intégrante de l’expérience.
Gastronomie adaptée : des plaisirs pour vos papilles
Les plaisirs gourmands sont également accessibles en Petite Nation grâce à plusieurs établissements qui ont mis en place des aménagements favorisant l’accueil de tous les visiteurs. À Montebello, Le Zouk Resto-Pub offre un environnement partiellement accessible où il est agréable de partager un repas dans une ambiance conviviale. De son côté, Kîsisam Pâtisserie propose une halte gourmande mettant en valeur pâtisseries, cafés et produits locaux dans un cadre chaleureux et accueillant. Ces établissements contribuent à rendre les découvertes culinaires accessibles au plus grand nombre, afin que chacun puisse profiter pleinement des saveurs de la région.
Un accueil inclusif : le tourisme accessible en Petite Nation
Pour bien préparer votre séjour, le Bureau d’information touristique de Montebello qui est partiellement accessible dispose d’informations précieuses pour organiser vos visites. En Petite Nation, nous sommes engagés à promouvoir un tourisme inclusif et accueillant.
Planifiez votre visite dès aujourd’hui
Que vous soyez passionné de nature, curieux de patrimoines ou amateurs de gastronomie, en Petite Nation, il y a une expérience pour chacun. Consultez les ressources de Kéroul ici pour en savoir plus sur les lieux accessibles dans la région et préparez une escapade adaptée à vos besoins.
Nous vous invitons à venir découvrir une région où tout le monde peut profiter des beautés du Québec. Revenez sur terre… et laissez-nous vous envoyer promener !
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