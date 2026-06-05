Le tourisme accessible

Patrimoine et culture à portée de tous

En Petite Nation, plusieurs attraits culturels et patrimoniaux permettent aux visiteurs de découvrir l’histoire, les traditions et le savoir-faire local dans des environnements adaptés. Le lieu historique national du Manoir-Papineau, partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite, invite à plonger dans l’héritage de Louis-Joseph Papineau à travers ses bâtiments patrimoniaux, ses expositions et ses magnifiques jardins. À Montebello, ChocoMotive propose une expérience gourmande au cœur de la fabrication artisanale du chocolat. Cet économusée partiellement accessible permet de découvrir les étapes de production tout en savourant des créations confectionnées sur place.

Parmi les incontournables de la région, le Fairmont Le Château Montebello se distingue par ses installations adaptées et son engagement envers l’accessibilité. Cet hôtel emblématique offre notamment des chambres accessibles ainsi que des services destinés aux personnes ayant une déficience auditive. Les visiteurs peuvent également profiter de son restaurant, Aux Chantignoles, où l’accessibilité fait partie intégrante de l’expérience.