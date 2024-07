Plein feu sur les artistes et artisans de Montebello

Les brasseurs de Montebello

459, rue Ste-Élizabeth, Montebello

Alain, Maître Brasseur, crée et brasse avec fougue des bières qui racontent l’histoire et le paysage de la Seigneurie Petite-Nation et qui font découvrir nos artistes locaux et les activités caritatives chères à son cœur. La vaste gamme de bières produite à pour but de faire apprécier les bières de microbrasserie à tous les palais. Visitez son laboratoire, l’usine-microbrasserie. On y vend les bière pour emporter.

brasseursdemontebello.com