Un trio gagnant en Petite  Nation

L’automne en Petite Nation est synonyme d’événements, de gourmandise et de randonnée.

Plusieurs spectacles sont prévus à la Salle Desjardins de Papi- neauville. On pourra y voir, entre autres, Mathieu Pepper, Domi- nic Paquet, Marthe Laverdière, Christian-Marc Gendron, Fabien Cloutier, etc. La Coopérative Place du Marché et le Pub St-An- dré présente aussi différents artistes, dont Black-out hommage à Scorpions et Reborn Hommage à CCR et le Diable à 5.

De nombreux festivals sont aussi à venir prochainement, dont le Festival médiéval de Montpellier (23 au 25 septembre), le Bike- fest des Montagnes Noires (23 septembre) et le Festival de vélo de montagne de Montebello (22 et 23 septembre).

En plus d’assister à des tournois d’escrime et de montrer son sa- voir-faire en vélo de montagne, c’est l’occasion de déguster des pommes provenant de différents vergers, de goûter aux vins du Domaine Mont-Vézeau ou du Vignoble Ste-Angélique, aux bières des Brasseurs de Montebello et de récolter sa citrouille à la Ferme St-Houblon et au Verger Croque-Pomme et de se sucrer le bec chez Chocomotive.