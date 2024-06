Plongez dans l’authenticité du Festival Western à Saint-André-Avellin

Activités et divertissements pour tous

Le festival propose également une multitude d’activités pour toute la famille. Les plus jeunes pourront s’amuser dans les zones de jeux dédiées, participer à des ateliers de découverte et rencontrer des animaux de la ferme. Les amateurs d’artisanat pourront explorer le marché des exposants, où une variété de produits locaux et d’articles artisanaux seront disponibles. De plus, des démonstrations de métiers traditionnels et des expositions culturelles enrichiront votre expérience, offrant un aperçu fascinant des traditions western.