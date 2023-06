Le Diable à Cinq devient le porte-officiel officiel en Petite Nation

Chénéville, le 24 juin 2023– Le groupe de musique folklorique Le Diable à Cinq devient le porte-parole officiel en Petite Nation.

La MRC de Papineau, désirant mettre de l’avant l’image de marque touristique Petite Nation, a fait appel aux membres du groupe de musique impliqués sur le territoire pour devenir des ambassadeurs officiels.

Ainsi, pour la prochaine année, le groupe enverra promener les gens en Petite Nation en mettant de l’avant les promenades touristiques. De plus, puisqu’ils habitent et occupent différents emplois dans la région, ils demeurent de fiers citoyens en Petite Nation. Ils sont donc très bien placés pour convaincre leurs admirateurs de venir s’y installer. Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, la MRC de Papineau mise sur ces cinq jeunes hommes pour promouvoir la qualité de vie et le fierté des résidents en Petite Nation.

« Le Diable à Cinq est maintenant reconnu à l’international, explique le préfet de la MRC de Papineau, Benoit Lauzon. Ces musiciens, qui connaissent actuellement un succès incroyable, demeurent ancrés dans leur région natale et travaillent dans différents domaines, dont l’agriculture et l’éducation. Ils sont de bons ambassadeurs pour vendre en Petite Nation afin que les gens viennent nous visiter et peut-être même s’installer ici.

« Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir être ambassadeurs de notre région bien aimée. Ce partenariat nous permettra, entre autres, d’exporter notre musique à l’international et nous soutiendra dans nos nombreux projets à venir », affirment les membres du groupe.

Le Diable à Cinq a notamment déjà été mis de l’avant dans le Journal touristique en Petite Nation. D’autres initiatives semblables seront élaborées au cours de la prochaine année pour promouvoir ce partenariat.

-30-

Source et information :

Jessy Laflamme

Agente de communication de la MRC de Papineau

819 983-8352

j.laflamme@mrc-papineau.com