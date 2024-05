Ripon Trad 2024 : Un festival à ne pas manquer

Un samedi festif et familial

Le samedi sera une journée chargée avec une programmation débutant dès 10h30 à l’église du village avec la pièce de théâtre musicale « Les Auditions – Temps des fêtes » par Ginette Séguin et la famille Otis. Toute la journée, le village sera animé par plus de 30 concerts acoustiques répartis dans différents lieux, mettant en vedette des artistes locaux comme Le Diable à Cinq, Frères et Frak, Les Dames D’abord, et bien d’autres.

À 18h, la scène extérieure vibrera au son de Mélisande – Rembobine, suivi par Les Campagnards à 19h30 sous le chapiteau. La soirée culminera avec La Bottine Souriante à 21h30, un groupe mythique de la scène québécoise, qui présentera des pièces de leur nouvel album « Domino » ainsi que des classiques incontournables. L’animation de la soirée sera assurée par Stéphane Archambault, chanteur de Mes Aïeux, ajoutant une touche spéciale à cette fête mémorable.