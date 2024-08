en Petite Nation Un voyage gourmand au cœur de nos communautés En Petite Nation est un véritable joyau rural qui regorge de trésors gustatifs et culturels. Parmi ses nombreux atouts, les marchés publics occupent une place de choix, offrant aux visiteurs et aux résidents une expérience authentique et savoureuse. Aujourd’hui, nous vous invitons à découvrir nos deux marchés publics qui incarnent l’esprit communautaire et la richesse de notre terroir : la Coopérative Place du Marché à Ripon et le Marché Public de Bowman.