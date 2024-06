Le vélo en Petite Nation

Vélo de route

Boucle Ouest – 87 km

Cycl-O Route de la Rivière Outaouais

Cette section de la MRC de Papineau est très prisée par les amateurs de vélo de route. Faisant partie de la Route Verte, les cyclistes peuvent explorer la Cycl-O-route. En Petite Nation, la boucle ouest de 87 km commence à Thurso, traverse le Parc National de Plaisance, passe par Papineauville, célèbre pour ses nombreux commerces, et se termine à Montebello, un village touristique réputé. À Montebello, découvrez le célèbre Château, le musée du chocolat, et divers lieux d’hébergement et de restauration. Pour réaliser cette boucle, prenez le traversier à Thurso ou Fassett pour rejoindre l’Ontario et longer la rivière des Outaouais.

