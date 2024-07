L’Atelier Galerie Solart vous invite à Ripon cet été!

L’accueil chaleureux de Michelle Lemire

Michelle Lemire, céramiste, sculpteur et joaillière professionnelle, accueille les visiteurs avec passion. Forte de plus de vingt-cinq ans d’expérience dans son domaine, elle partage son amour de l’art et de la création avec chaque visiteur. Son approche pédagogique personnalisée et sa capacité à transmettre son savoir-faire font de chaque visite une expérience mémorable. L’Atelier Galerie Solart propose une collection impressionnante d’œuvres sculpturales, de bijoux et d’objets d’art uniques, raffinés et intemporels en porcelaine, bronze, pierre, argent et or. Chaque pièce, réalisée avec soin et précision, incarne l’esprit créatif de Michelle et offre aux visiteurs l’occasion de célébrer les moments spéciaux de la vie avec élégance et raffinement.