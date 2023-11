Découvrez Petite Nation de A à Z

Nature

La Réserve écologique Forêt-la-Blanche est un endroit à visiter tout comme la route des Zingues à Duhamel et le Club de ski de fond des montagnes blanches à Saint-André-Avellin.

Original

En plus d’apercevoir cinq orignaux au parc Oméga, vous découvrirez plusieurs autres espèces le temps d’une journée, dont les loups et renards arctiques ainsi que les wapitis, les bisons et les caribous.

Promenades

En Petite Nation met de l’avant cinq promenades : bucolique, culturelle, gourmande, sauvage et sportive.

Qualité

C’est simple : la qualité est omniprésente.

Restaurants

La diversité et le nombre de restaurants sont impressionnants en Petite Nation. Gastronomie, brunch, sushi, casse-croûte, pizza, on y trouve de tout.

Sport

En plus de la raquette, de la randonnée et du ski de fond, il est possible de pratiquer le fat bike à Montebello Vélo de Montagne et au parc des Montagnes Noires de Ripon.