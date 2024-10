Célébrez la magie des Fêtes en Petite Nation

La Destination de Noël

Une expérience enchantée à Ripon

À Ripon, La Destination de Noël est bien plus qu’une boutique – c’est un lieu où la magie des Fêtes perdure tout au long de l’année. Seule en son genre en Outaouais et quatrième au Québec, cette boutique unique se spécialise dans des décorations de Noël d’inspiration vintage et rustique, parfaites pour des décors modernes ou champêtres. Les produits, confectionnés par des créateurs locaux et canadiens, mettent en avant des matériaux authentiques comme le bois, le fer et le verre. En plus de ses trésors, La Destination de Noël propose un atelier de fabrication, des conférences et des démonstrations. Pour prolonger l’esprit des Fêtes, explorez leur boutique en ligne !

Créez vos propres décorations pour Noël !

Envie d’ajouter une touche personnelle à vos Fêtes cette année ? La Destination de Noël vous offre deux options pour créer vos propres décorations ou cadeaux de Noël !

Réservez l’espace créatif

Profitez gratuitement de l’espace créatif et des outils mis à votre disposition. Apportez vos vieilles décorations pour leur donner une seconde vie ou utilisez les fournitures de la boutique avec un rabais de 20 % !

Inscrivez-vous aux ateliers de création

Participez aux ateliers pour fabriquer des couronnes, calendriers de l’Avent, ornements et bien plus encore. Selon l’atelier choisi, les prix varient, et vous profiterez d’un chocolat chaud offert !

