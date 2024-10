Exposition Céramique : Faire de l’art

Plongée dans l’art de la céramique

Céramique : faire de l’art rassemble les créations de dix céramistes chevronnés du Québec, chacun apportant sa touche unique à cet art millénaire. Des pièces telles que Forêt silencieuse de Gréta Jonckheere – une série de sculptures en porcelaine blanche aux lignes pures et aux dimensions impressionnantes – témoignent de la force créative de l’argile transformée. Cette exposition propose un parcours visuel enrichi de panneaux narratifs, révélant les techniques de modelage et de cuisson, et l’engagement des artistes envers cette matière exigeante et envoûtante.

Un commissaire visionnaire

Sous la direction de Koen de Winter, designer et céramiste reconnu, l’exposition se veut une célébration de l’ingéniosité et de la persévérance qu’implique le travail de la céramique. Formé en Belgique et ayant exercé dans plusieurs pays avant de s’installer au Québec, Koen de Winter a su transmettre son amour pour cet art avec une vision novatrice. Aujourd’hui membre émérite du Conseil des métiers d’art du Québec, il nous offre une expérience immersive qui mêle histoire, modernité et esthétique.