Le temps des sucres, une tradition sucrée

Saveurs d’érable à emporter

Audace et authenticité

Pour une expérience où innovation et tradition s’entremêlent, Le Jardin des Érables à Namur est un incontournable. Avec des produits d’érable uniques, comme le granola à l’érable et mélilot, la sauce Teriyaki à l’érable, et leur délicieux caramel, ce lieu séduit par ses saveurs authentiques et raffinées. Ces créations offrent une touche locale aux repas quotidiens, qu’il s’agisse de petits déjeuners ou de marinades savoureuses. Engagé pour l’environnement, Le Jardin des Érables soutient des causes écologiques, alliant plaisir gourmand et responsabilité. C’est une destination idéale pour les épicuriens en quête d’originalité et de produits locaux à intégrer dans leurs recettes.

Un univers de gourmandise

Pour une expérience gourmande unique, la boutique de François Lambert à à Notre-Dame-de-la-Paix est une véritable caverne d’Ali Baba pour les amateurs de douceurs locales. Spécialisée dans les produits à l’érable, elle propose des délices comme le popcorn, la barbe à papa et les meringues à l’érable, parfaits pour les petits et grands gourmands. Parmi les créations phares, les Larmes de dragon allient érable et café dans une meringue craquante, offrant une pause sucrée raffinée ou un souvenir original. Chaque bouchée permet de redécouvrir le goût délicat de l’érable, revisité avec savoir-faire.