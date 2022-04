Michel Tremblay retrouve Duhamel

Le 4 avril 2022 – La municipalité de Duhamel annonce la nomination honorifique de sa bibliothèque fraîchement rénovée qui aura lieu le 7 mai 2022, à 14 heures, à l’occasion d’un événement ouvert au public.

Cet événement, qui fait la fierté des Duhamellois, se tiendra à l’Église de Notre-Dame-du Mont-Carmel, sise au 1900 rue Principale.

L’auteur et dramaturge québécois Michel Tremblay sera l’invité d’honneur. La bibliothèque portera en effet le nom de l’une de ses œuvres. Cette appellation veut rendre hommage à l’écrivain qui s’est inspiré de ses visites de jeunesse chez des membres de sa famille habitant Duhamel et dont les souvenirs sont dépeints comme toile de fond de plusieurs de ses récits. Michel Tremblay a par le fait même immortalisé le tissu social et patrimonial d’une époque maintenant révolue de la région, et l’a fait connaître à une multitude de lecteurs au pays et à l’étranger. Même si les vestiges concrets qui ont servi de scènes à son inspiration ont maintenant disparu, les magnifiques paysages de la municipalité demeurent bien présents et chers aux yeux de tous.

Diverses activités se dérouleront lors de l’inauguration, ponctuées de musique et de souvenirs du patrimoine d’antan. Les prestations artistiques qui se tiendront à l’église seront également diffusées sur écran géant à l’extérieur. L’événement se veut convivial et est tout à fait gratuit. À la suite d’une causerie, Michel Tremblay répondra aux questions du public. Ensuite, les spectateurs seront invités à se rendre à la bibliothèque en face de l’église pour le dévoilement du panneau d’affichage de la bibliothèque, une création originale de Christian Quesnel, bédéiste avellinois lauréat du prix Éco-Fauve Raja 2022 au prestigieux festival de la bande dessinée à Angoulême en France.

Un événement culturel et patrimonial à ne pas manquer auquel vous êtes invités en grand nombre.

Pour tous les détails, cliquez ici.