L’équipe du développement du territoire de la MRC de Papineau vous suggère ses coups de cœur pour une Saint-Valentin inoubliable.

On ne peut pas passer à côté. Spontanément, Chocomotive nous vient en tête quand il est question de célébrer la Saint-Valentin. Vous aurez l’embarras du choix pour combler l’être aimé ou pour faire plaisir à vos petits qui veulent eux aussi célébrer la fête de l’amour.

Souper au Café du Bistrot à Saint-André

Ce restaurant reconnu pour ses menus alléchants offre une table d’hôte appétissante pour la Saint-Valentin.

Disponible du 10 au 14 et du 17 au 20 février, elle promet de belles saveurs en bouche. L’ambiance in

time de la salle à manger combinée à ce menu spécial vous feront vivre certainement une belle Saint-Valentin. Les différentes pizzas four à bois sont aussi une option intéressante pour passer un bon moment en amoureux.

Nuitée au Fairmont le Château Montebello

Dormir dans le plus gros bâtiment en bois rond au monde est une occasion de se retrouver les yeux dans les yeux. La soirée commence autour du foyer de trois étages que l’on retrouve dans le hall d’entrée. L’aventure se poursuit avec un souper en tête à tête mémorable aux Chantignoles. Son menu revisité et son décor rafraîchi promettent une expérience gastronomique hors du commun. Le Fairmont le Château Montebello propose aussi des soins pour prendre de soi. Un séjour de rêve quoi!

Un petit resto ou repas à emporter de chez Souche-I ou Bistro Montebello

Amateurs de sushis, on vous conseille de réserver une table aux Brasseurs de Montebello où vous pourrez en déguster en plus de siroter une bière fraîchement brassée à Montebello. Sinon, le menu du Bistro Montebello saura sûrement combler vos papilles gustatives. Ces deux restaurants offrent une ambiance intime qui vous fera vivre de bons moments. Il reste toujours la possibilité de commander et de déguster son repas bien emmitouflé directement à la maison. Pour agrémenter le tout à son domicile, on vous suggère quelques consommations locales. Pour les connaître, vous n’avez qu’à continuer la lecture.

Une bonne bouteille de vin de chez Vignoble Ste-Angélique ou Domaine Mont-Vézeau

Situé en Petite Nation, en Outaouais, le Vignoble Ste-Angélique s’est enraciné depuis 2008 dans les terres fertiles et argileuses de la municipalité de Papineauville. Un vignoble qui n’était au départ qu’un rêve est devenu, après plusieurs années de dur labeur, un site unique où le raisin s’exprime merveilleusement bien et produit des vins authentiques et totalement québécois. Tous les raisins proviennent directement du vignoble et sont cueillis minutieusement à la main. Leurs produits se trouvent dans différents points de vente.

De son côté, le Domaine Mont-Vézeau propose des vins de fraise et de framboise ainsi que des vins blancs et rouges. Ces boissons sont disponibles notamment au Brasse-Camarade de Saint-André-Avellin.

Bonne dégustation!

Un bijou de Solart

Un bijou reste toujours une bonne idée de présent à offrir à l’être aimé. La galerie d’art Solart en confectionne directement à Ripon. Leur originalité et leur beauté épateront certainement votre partenaire.

En plus, Solart offre en guise de remerciement pour la fidélité de ses clients, une vente exceptionnelle dans le cadre de son exposition Je t’aime pour la fête de la Saint-Valentin. Il s’agit d’une occasion unique de se procurer un bijou d’art ou une pièce de céramique à prix réduit. Il est possible de commander une œuvre directement en ligne.

Une fin de semaine de plein air à Kenauk Nature

Pour décrocher totalement et reconnecter avec votre son amoureux ou amoureuse, quoi de mieux qu’un séjour dans un chalet de luxe situé dans l’une des plus grandes réserves naturelles au Québec. Vous pourrez pratiquer différentes activités au cours de la journée, dont le ski de fond, la pêche blanche et le traîneau à chiens. La journée se terminera assis confortablement devant le foyer verre à la main dans une ambiance romantique.