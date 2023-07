Le Parc Oméga bonifie l’expérience de ses visiteurs avec des investissements de l’ordre de 13 M$

Montebello, le jeudi 29 juin 2023 – Populaire pour ses expériences uniques au cœur de la faune et de la flore, le Parc Oméga bonifie l’expérience de ses visiteurs avec une pléiade de nouveautés, réalisées à la suite d’investissements de l’ordre de 13M$. Dès cet été, les amateurs du parc animalier pourront découvrir ses deux nouvelles espèces animales, et son nouveau parcours permettant de circuler de leur voiture parmi les loups arctiques dans leur habitat naturel, une première au Canada.

« Les investissements réalisés cet été permettent au Parc Oméga de réitérer son engagement à proposer de nouvelles expériences à la fois mémorables et uniques aux visiteurs, au cœur de la faune et de la flore », explique Billie-Prisca Giroux, responsable des communications du Parc Oméga.

Un nouveau parcours en voiture

À partir du 14 juillet prochain, le Parc Oméga proposera un nouveau parcours en voiture, où les loups arctiques évolueront dans une zone qui leur est spécifiquement dédiée, tandis que les visiteurs pourront circuler librement à bord de leur véhicule. « Le parc animalier est le premier à offrir ce concept au Canada. Cette nouveauté offre un plus grand espace habitable aux canidés et permet aux visiteurs de vivre une expérience complètement unique, avec une vue imprenable sur les décors montagneux du parc animalier », ajoute madame Giroux. Habitué à côtoyer les automobilistes, le loup arctique profite d’un tempérament à la fois calme et social. Un gardien et des mesures de sécurité seront mis en place pour assurer une expérience en toute quiétude.

L’arrivée des chevaux de Przewalski et des castors

Récemment, deux nouvelles espèces ont fait leur entrée au Parc Oméga, soit trois chevaux de Przewalski originaire de Mongolie, et deux castors. « L’ajout de ces deux espèces vient bonifier les engagements du Parc Oméga à créer un environnement naturel et sécuritaire pour les animaux sauvages », ajoute madame Giroux. Le parc animalier accueille les chevaux de Przewalski, une espèce ayant frôlé l’extinction à la fin des années 1960 et dont la population sauvage reste faible à ce jour. Ces nouveaux chevaux cohabiteront avec les bisons dans les prairies du parc. « Dévoué à la protection de la faune et de la flore, le parc animalier est heureux de s’engager dans un programme de reproduction et de conservation, soit le Programme américain pour les espèces menacées (Species Survival Plan) de l’Association des Zoos et Aquariums (AZA) pour protéger cette espèce », explique madame Giroux.

Des hébergements en communion avec la nature

Ce sont 13 nouvelles unités qui se sont ajoutées à l’expérience immersive du Parc Oméga dans la dernière année. Modernes et luxueuses, ces unités sont disponibles annuellement et peuvent accueillir familles et amis, jusqu’à concurrence de quatre personnes. Le séjour au sein de ces habitations, s’intégrant parfaitement dans le décor montagneux et rocailleux de l’Outaouais, permet d’observer de jeunes loups gris et de jeunes ours cannelle cohabitant depuis leur jeune âge, une expérience unique en Amérique du Nord.

Des expériences exclusives pour tous les goûts

Plusieurs autres activités familiales sont offertes tout l’été au Parc Oméga, dont Oméga la nuit, permettant aux visiteurs de vivre une expérience féérique en son et lumière sur un sentier pédestre de 1,5 km au cœur de la nature. Cet événement sera disponible quelques samedis soir en exclusivité. D’autres expériences comme des tours guidés au réveil des animaux, avant l’ouverture du parc ou bien un cocktail avec les loups à l’observatoire, seront également disponibles cet été. Les personnes intéressées à vivre les diverses expériences du parc peuvent réserver leur visite dès maintenant, sur

le site Web du parc animalier.

Une nouvelle fondation

Afin de soutenir des projets en lien avec la protection et la conservation des espèces menacées, la promotion de l’éducation et des arts, ainsi que la valorisation de la santé mentale, le Parc Oméga a récemment fondé sa toute première fondation, la Fondation Makwa. Un gala de bienfaisance permettant de récolter des dons pour mener à terme sa mission est d’ailleurs prévu à l’automne 2023.

À propos du parc Oméga

Depuis 1991, le Parc Oméga, situé en Outaouais, propose une formule unique au Québec qui permet à ses visiteurs de découvrir de nombreuses espèces d’animaux sauvages vivants dans leur habitat naturel, et ce, au fil des saisons. En plus de son parcours voiture d’une douzaine de kilomètres, le parc offre plusieurs activités, des sentiers pédestres, des services de restauration et des hébergements insolites. Une visite au parc, c’est une immersion au cœur de la nature, de la culture et de l’histoire du Québec. Pour plus d’informations sur le parc animalier, les activités ou les hébergements, visitez le

www.parcomega.ca.

