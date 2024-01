De nouveaux hébergements pour le Parc Oméga : dormez au plus près des cervidés

Montebello, le 11 janvier 2024 – Fort du succès de son concept « Dormir avec les loups », le Parc Oméga bonifie une fois de plus l’expérience des visiteurs avec l’ajout de 14 hébergements immersifs au cœur de la cohabitation avec des animaux sauvages : daims, cerfs de Virginie et, une nouvelle espèce, le mouflon de corse. Au moyen d’investissements de l’ordre de 10 M$, ces nouvelles unités modernes et luxueuses sont disponibles à l’année dès maintenant, et offriront une expérience unique pour observer ces espèces en cohabitation.

« Les hébergements immersifs du Parc Oméga connaissent un engouement tel que bonifier l’offre est devenu essentiel afin de rendre cette expérience unique accessible à un plus grand nombre », explique Claudiane Jolicoeur, responsable du marketing au Parc Oméga.

Depuis 2018, le Parc Oméga propose des hébergements où les visiteurs peuvent dormir en communion avec les animaux. Pour ce nouveau concept, les visiteurs pourront observer une toute nouvelle espèce, le mouflon de corse. Cette espèce, en voie de disparition, a été accueillis au parc afin de contribuer à sa protection avec l’aide de la Fondation Parc Oméga Makwa, ayant pour mission de protéger les espèces menacées.

Des hébergements en communion avec la nature.

Ces 14 nouvelles unités d’hébergement luxueuses et ultramodernes, au cœur de la cohabitation entre daims, cerfs de Virginie et mouflons de corse, sont construites dans un environnement montagneux et rocailleux et se différencient des chalets traditionnels en bois ronds actuels. Cet emplacement offre une parfaite intégration des habitations dans le décor naturel environnant, créant ainsi une harmonie avec leur environnement. Avec une capacité maximale de quatre personnes, ces unités comportent

deux chambres fermées avec deux lits queen, cuisine complète tout équipée, salon avec foyer intérieur, salle de bain avec douche, machine à café Nespresso, literie, serviettes, foyer extérieur et une grande terrasse donnant sur l’habitat de ces incroyables animaux. L’hébergement inclut également l’accès au parc animalier pour quatre personnes.

Les intéressés peuvent réserver leurs séjours dès maintenant, sur le site web du Parc Oméga.

À propos du Parc Oméga

Depuis 1991, le Parc Oméga, situé en Outaouais, propose une formule unique au Québec qui permet à ses visiteurs de découvrir de nombreuses espèces d’animaux sauvages vivants dans leur habitat naturel, et ce, au fil des saisons.

En plus de son parcours voiture d’une douzaine de kilomètres, le Parc offre plusieurs activités saisonnières, des services de restauration et des hébergements insolites.

Une visite au parc, c’est une immersion au cœur de la nature, de la culture et de l’histoire du Québec. Pour plus d’informations sur le parc animalier, les activités et les hébergements, visitez le parcomega.ca.

– 30 –

Pour davantage de renseignements, veuillez communiquer avec :

Claudiane Jolicoeur, responsable marketing

C. : cjolicoeur@parcomega.ca

T. : 819-423-5487, poste 209