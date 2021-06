Quoi de neuf en Petite Nation cet été ?

Nouveau sentier sur pilotis au Parc national de Plaisance

Les nouveaux trottoirs sur pilotis permettant de traverser le marais aux rubaniers. Ces trottoirs permettent de faire le circuit La Migration de 6,5 km. Il s’agit de notre circuit vedette! Créée en enchaînant les sentiers La Sarcelle, La Zizanie-des-Marais et Le Marais-aux-Rubaniers, cette magnifique boucle pédestre offre la meilleure façon d’apprécier la belle nature du parc et sa faune.

Une réouverture attendue

Le lieu historique national du Manoir-papineau situé à Montebello accueillera les visiteurs dès le 26 juin prochain, après deux ans de fermeture au cours desquelles d’importants travaux ont été effectués pour protéger cet important site patrimonial. Construit en 1850, le manoir a reçu une cure de jeunesse!

Un nouveau centre de vélo de montagne à Montebello

Un nouveau centre de vélo de montagne et fatbike ouvrira à Montebello en Outaouais le 24 juin prochain! Situé à seulement 60 minutes du Grand Montréal et 45 minutes de Gatineau-Ottawa, Montebello Vélo de Montagne proposera un nouveau réseau de 20 km de sentiers à explorer pour tous les niveaux de cyclistes sur les terres seigneuriales historiques et majestueuses du patriote Louis-Joseph Papineau.

Photo : Éric Boizette

Nouveauté – Camping Sauvage

Le parc des Montagnes Noires de Ripon vous offre maintenant la possibilité de s’évader au cœur de la nature grâce à l’aménagement d’un site de camping sauvage sans service individuel. Le site possède huit terrains rustiques permettant aux adeptes de plein air de profiter au maximum de leur expérience. Situé au P2, la réservation nécessite un enregistrement au chalet d’accueil Stéphane Richer.

Ouverture du restaurant OmegaBon

En cette année du trentième anniversaire, le Parc Omega est fier d’annoncer l’ouverture de son restaurant OmegaBon le 17 juin prochain.

Ce restaurant offrira aux visiteurs l’opportunité de bonifier leur expérience au parc dans un cadre à la fois rustique et raffiné, fidèle au Parc Omega.

OmegaBon proposera une cuisine possédant une signature bistro gastronomique aux notes boréales. De plus, le menu sera agencé selon la saison et la disponibilité des produits du Québec en général et de l’Outaouais en particulier. Les plats offriront une expérience à la fois gastronomique et décontractée, où s’accorderont fraîcheur et mise en valeur des produits. D’ailleurs, certains des produits composant les plats seront offerts à la boutique du Parc.

Par ailleurs, la clientèle pourra profiter d’une carte des vins, cocktails et autres boissons, alcoolisées ou non, qui adoptera une thématique s’accordant au menu. Toujours en mettant en vedette les distilleries québécoises et des ingrédients locaux.

OmegaBon tiendra pour le moment un service exclusivement en soirée (du jeudi au samedi inclusivement, entre 18 h et 21 h). Dans l’optique d’offrir une expérience optimale et sécuritaire à la clientèle, les réservations seront obligatoires. Cela assurera une meilleure gestion de l’achalandage et un service plus agréable pour tous et chacun.

À propos du Parc Oméga : Depuis 30 ans, le Parc Oméga, situé en Outaouais, propose une formule unique au Québec qui permet à ses visiteurs de découvrir de nombreuses espèces d’animaux sauvages vivant dans leur habitat naturel, et ce, au fil des saisons. En plus de son parcours safari de 12 kilomètres, le parc offre plusieurs activités, des sentiers pédestres et des hébergements insolites pour dormir auprès des loups. Une visite au parc, c’est une immersion au cœur de la nature, de la culture et de l’histoire du Québec.

Deux marchés publics pour mieux vous servir

Chaque samedi et dimanche, des producteurs se réunissent pour aller à la rencontre des visiteurs. Le samedi matin, ça se déroule au Marché public de Ripon alors que le dimanche matin, le rendez-vous est à Papineauville.

Forfait plaisirs d’été – Offrez-vous l’ultime expérience en villégiature pour toute la famille!

La période estivale est créatrice de souvenirs au Fairmont Le Château Montebello. Du lever au coucher du soleil, chaque jour apporte de nouvelles aventures, des opportunités pour se prélasser au soleil et la découverte de nouvelles saveurs. Dans la pure tradition des centres de villégiature, toutes les activités sont à votre portée. Profitez d’une panoplie d’activités extérieures comme le kayak, le canot, la planche à pagaie, le vélo, le mini-golf, le tennis, le volleyball et plus encore! C’est sans compter la fabuleuse piscine extérieure surplombant la rivière des Outaouais et ses cabanas privés! Réservez vos vacances estivales de rêve à Montebello.

Chocomotive sort deux nouveaux produits à saveur régionale

L’équipe de Chocomotive a concocté deux nouveaux savoureux produits : la MONTEBELLOISE, un chocolat aux couleurs de Montebello garni d’une ganache et d’une gelée à la bière Choco Bello des Brasseurs de Montebello et un saucisson, le MONTEBELLOIS, pur porc aromatisé à la Choco Belle, au grué de cacao et au fromage bleu Rébellion 1837 de la Fromagerie de Montebello.