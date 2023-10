Bowman, le 11 octobre 2023– Un pavillon d’accueil sera érigé au Parc régional de la forêt Bowman d’ici le printemps 2025. La première pelletée de terre s’est déroulée ce matin en compagnie de représentants de la Municipalité de Bowman, de la MRC de Papineau et des administrateurs du Parc.

Le Parc est un territoire de près de 700 hectares, qui inclut sept lacs, six collines, plusieurs belvédères avec vues panoramiques, des parois rocheuses pour les férus d’escalade et quelques petites grottes, le tout localisé dans un milieu forestier parsemé de vieilles forêts.

En 2016, la MRC de Papineau déclarait au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation son intention de créer un parc régional sur les terres publiques localisées à Bowman. En 2020, un organisme à but non lucratif a été créé pour gérer le parc.

Présentement, environ cinq km de sentiers pédestres ont été aménagés ainsi que plus d’une quarantaine de voies d’escalade. On y retrouve aussi un relais près du stationnement donnant accès aux voies d’escalade.

À terme, le Parc sera composé d’un réseau de sentiers pédestres de 12 kilomètres, d’une soixantaine de voies d’escalade, ainsi que des accès à sept lacs.

La construction du pavillon d’accueil est rendue possible grâce à une contribution financière du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) et Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) et de Tourisme Outaouais. Il s’agit d’un investissement de 1,6M$.

Le pavillon comprendra un poste d’accueil, une salle multifonctionnelle, des toilettes ainsi qu’un poste de location de canots et kayaks. Il sera situé aux abords du Lac du Brochet. Un stationnement sera aussi aménagé à proximité.

« Cette pelletée de terre est l’aboutissement de plusieurs années de travail, souligne le président du Parc régional de la forêt de Bowman, Serge Corbeil. Il s’agit d’une étape importante pour rendre le parc accessible. »

« Ce parc sera un atout supplémentaire majeur pour la MRC de Papineau qui contribuera à atteindre notre objectif d’attirer 1,5 million de touristes d’ici 2030 », se réjouit le préfet de la MRC de Papineau, Benoit Lauzon.

Nathalie Bouladier, directrice générale

Municipalité de Bowman

Lino Alvès, Confluence architecte

Alexander Hutton, Gestion DMJI, entrepreneur général

Serge Corbeil, président du Parc régional de la forêt Bowman

Gaston Donovan, maire de Bowman

Nathalie Bouladier, directrice-générale de Bowman,

Julie Kinnear, pdg de Tourisme Outaouais

Carol Fortier, vice-préfet et maire de Notre-Dame-de-Bonsecours

Lynda Gauthier, attachée politique du député de Papineau et ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe