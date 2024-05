en Petite Nation

Célébrons

Cette année, nous invitons les citoyens, villégiateurs et touristes en Petite Nation à se retrouver à la belle étoile les 23 et 24 juin prochains ! Réjouissons-nous de la plus belle des constellations qui soit, celle formée par tous les Québécois.es, et célébrons ensemble l’éclat de notre nation!

En Petite Nation, les festivités seront nombreuses.

Visitez notre page régulièrement pour découvrir les festivités en Petite Nation !