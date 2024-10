Les marchés publics

La Coopérative Place du Marché

Un écrin de fraîcheur et d’authenticité

Située au cœur de Ripon, la Coopérative Place du Marché est bien plus qu’un simple lieu d’approvisionnement. C’est un véritable carrefour communautaire où se rencontrent producteurs passionnés et consommateurs avisés. Chaque samedi, de la fête des Patriotes à l’Action de grâce, de 9h à 13h, le marché s’anime et offre un spectacle haut en couleur et en saveurs. En visitant ce marché, vous découvrirez une vaste gamme de produits frais, des fruits et légumes de saison aux produits d’artisanat, en passant par des mets préparés avec soin par des producteurs locaux passionnés.

Ce qui distingue véritablement la Coopérative Place du Marché, c’est son engagement profond envers la durabilité et l’éthique. Les produits proposés sont issus d’une agriculture respectueuse de l’environnement, souvent biologique. Les producteurs, fiers de leur travail, sont toujours prêts à partager leurs connaissances et leurs techniques de production avec les visiteurs curieux.