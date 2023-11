Le Parc Oméga remporte le prestigieux prix Thomas R. Baines

Montebello, le 13 novembre 2023 – Le Parc Oméga s’est vu décerner le prix Thomas R. Baines (grande institution) par l’Association des Zoos et Aquariums accrédités du Canada (AZAC), à l’occasion de son gala annuel du 7 novembre dernier qui s’est tenu à Montebello, Québec.

Le nouveau parcours « Roulez parmi les loups arctiques » offrant aux visiteurs une expérience immersive unique en Amérique-du-Nord, a permis au parc animalier de se distinguer dans la catégorie « Excellence pour la conception et l’aménagement de l’habitat ».

Notons que le prix Thomas R. Baines récompense l’excellence d’un établissement membre accrédité de l’AZAC dans le domaine de la conception et de l’aménagement de l’habitat. Pour réussir dans cette catégorie, le candidat doit appliquer des approches créatrices et uniques en matière de soins et de bien-être animal afin d’accroître l’appréciation du public pour l’espèce et de transmettre des messages éducatifs significatifs.

Depuis le 14 juillet dernier, le Parc Oméga offre à ses visiteurs une expérience immersive unique au Canada grâce au nouveau parcours intitulé « Roulez parmi les loups arctiques ». Ce nouveau parcours exclusif permet aux visiteurs de circuler en voiture au cœur d’une zone spécialement dédiée aux majestueux loups arctiques, une expérience immersive sans pareil qui constitue une première dans le pays.

Ce qui différencie le Parc Oméga des zoos traditionnels, ce sont ses vastes espaces naturels préservés couvrant plus de

2200 acres. Grâce à l’ouverture de ce nouveau parcours, la zone dédiée aux loups arctiques a plus que doublé passant à maintenant 11 acres de superficie. Cet agrandissement permet une expérience unique aux visiteurs où les loups y vivent dans un espace habitable enrichi et complet conçu avec respect pour la nature et pour cette espèce. L’espace offre aux loups arctiques différents niveaux de terrain, une végétation variée comprenant une section forestière offrant ombre et repos, des zones de montagnes rocheuses, en plus d’une étendue d’eau qui leur permet de se rafraichir en temps de grande chaleur. Cet habitat a été créé pour les loups arctiques, mettant leur bien-être au premier plan.

« Cette interaction rapprochée et sécuritaire ajoute une valeur inestimable à notre circuit de 12 km, créant une expérience mémorable pour nos visiteurs.

Comme notre principale mission est d’éduquer par l’émerveillement en proposant des expériences marquantes, cette nouveauté s’inscrit parfaitement dans celle-ci et nous sommes très fiers de recevoir cette distinction », affirme Sonia Lamoureux, porte-parole du Parc Oméga.

À propos de l’AZAC

Aquariums et zoos accrédités du Canada (AZAC) est un organisme de bienfaisance privé qui représente les principaux aquariums et zoos du pays. L’AZAC favorise la reconnaissance des zoos et aquariums accrédités à titre d’organismes soucieux du bien-être, de la conservation, des connaissances scientifiques et de la sensibilisation envers les animaux. Grâce au programme d’accréditation complet et au code d’éthique d’AZAC, les zoos et aquariums accrédités sont reconnus pour leurs normes élevées concernant les soins des animaux.

À propos du Parc Oméga

Depuis 1991, le Parc Oméga, situé en Outaouais, propose une formule unique au Québec permettant à ses visiteurs de découvrir de nombreuses espèces d’animaux sauvages vivants dans leur habitat naturel, et ce, au fil des saisons.

En plus de son parcours voiture d’une douzaine de kilomètres, le parc offre plusieurs activités, des sentiers pédestres et des hébergements insolites. Une visite au parc, c’est une immersion au cœur de la nature, de la culture et de l’histoire du Québec.

Pour plus d’informations sur le parc animalier, les activités et les hébergements, visitez le www.parcomega.ca.

