×

On vous envoie promener, recevez nos infolettres pour ne rien manquer!

Inscrivez-vous !
Fermer×

Rechercher

Retour aux actualités
12 avril 2026
2026-03-04

Observation d’oiseaux au Parc national de Plaisance

Un territoire protégé façonné par l’eau et les saisons

Plaisance, un nom qui évoque la douceur d’un paysage modelé par la rivière des Outaouais. Baies tranquilles, étangs miroitants, marécages vibrants et plaines inondables composent un décor vivant où la nature s’exprime pleinement. Au printemps, le ciel s’anime du passage spectaculaire de milliers de bernaches du Canada. À l’été, le parc devient un refuge privilégié pour les canards, hérons, balbuzards et de nombreuses autres espèces, pour le plus grand bonheur des passionnés d’observation.

Le souffle de la rivière traverse la Petite Presqu’île, fait onduler les herbes hautes et enveloppe les campeurs d’une atmosphère paisible. Sur plus de 28 km² d’aire protégée, le parc propose plus de 40 km de pistes cyclables, plus de 6 km de sentiers exclusivement pédestres et une offre d’hébergement variée comprenant 150 emplacements de camping, 3 yourtes et 27 unités de prêt-à-camper. Dès le printemps 2026, 13 nouvelles unités de prêt-à-camper Étoile s’ajouteront dans les boucles des Buttes et de la Cédrière, dont une entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Lieu de contemplation, d’exploration et de découvertes scientifiques participatives, le Parc national de Plaisance invite à ralentir, à observer et à mieux comprendre la richesse de ses milieux naturels.

Observer les oiseaux : une immersion au cœur d’un milieu exceptionnel

Au printemps et à l’été, l’observation d’oiseaux prend une dimension remarquable. Les marais et les plaines inondables attirent une impressionnante diversité d’espèces, faisant du parc un lieu recherché autant par les ornithologues aguerris que par les curieux. Belvédères, sentiers et pistes cyclables permettent d’accéder facilement aux différents habitats et d’alterner entre contemplation et exploration active.

Un circuit historique désormais bien ancré

Depuis peu, un circuit historique officiellement implanté enrichit l’expérience de visite. Cinq stations d’interprétation, principalement situées le long du sentier des Outaouais dans le secteur de Thurso, retracent les grandes étapes de l’histoire du territoire et de la région. Des premiers occupants autochtones aux clubs de chasse et de pêche, jusqu’à la création du parc, cette promenade culturelle met en lumière le lien profond entre l’humain et ces paysages façonnés par l’eau.

 

Découvrir la faune en direct

Le parc met aussi l’accent sur des activités participatives permettant de réaliser des inventaires fauniques avec le public.

 

Pêche scientifique

En collaboration avec le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, une activité encadrée permet d’étudier les poissons à l’aide de grands filets. L’objectif est d’inventorier les espèces présentes et de prévenir l’introduction de poissons exotiques envahissants. Les visiteurs peuvent observer temporairement les captures dans de grands aquariums et en apprendre davantage sur leur identification.

 

Papillon en pyjama

Portée par des employés passionnés, cette activité nocturne invite à découvrir le monde discret des papillons de nuit grâce à un dispositif lumineux. Une occasion unique d’explorer une biodiversité souvent méconnue.

 

Un rendez-vous pour les passionnés d’oiseaux

Le 30 mai 2026, la Journée ornithologique rassemblera amateurs et spécialistes autour de randonnées guidées avec des ornithologues chevronnés, d’une initiation à l’ornithologie, d’un recensement participatif, suivi d’un cours de chant d’oiseaux avec la Soprano Frédérique Dorlet, et d’une exposition photographique unique. Un moment privilégié pour approfondir ses connaissances et partager sa passion.

Séjourner autrement

Les nouvelles unités de prêt-à-camper Étoile (enr. 1855556)  viennent bonifier une offre déjà diversifiée, permettant de prolonger l’expérience au cœur d’un environnement naturel exceptionnel.

Entre observation, interprétation et immersion, le Parc national de Plaisance propose une rencontre authentique avec la nature, à vivre pleinement.

Conseils pratiques

  • Les installations du parc seront ouvertes à partir du 24 avril 2026.
  • Les réservations peuvent être effectuées en ligne au sepaq.com.

 

3 SÉPAQ à vocation différentes

Découvrez

Les Chutes du Moulin

Découvrez

Parc des Pierres

Découvrez

Peuples des rivières

Découvrez

Parc national de Plaisance

Découvrez