Découvrir la faune en direct

Le parc met aussi l’accent sur des activités participatives permettant de réaliser des inventaires fauniques avec le public.

Pêche scientifique

En collaboration avec le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, une activité encadrée permet d’étudier les poissons à l’aide de grands filets. L’objectif est d’inventorier les espèces présentes et de prévenir l’introduction de poissons exotiques envahissants. Les visiteurs peuvent observer temporairement les captures dans de grands aquariums et en apprendre davantage sur leur identification.

Papillon en pyjama

Portée par des employés passionnés, cette activité nocturne invite à découvrir le monde discret des papillons de nuit grâce à un dispositif lumineux. Une occasion unique d’explorer une biodiversité souvent méconnue.

Un rendez-vous pour les passionnés d’oiseaux

Le 30 mai 2026, la Journée ornithologique rassemblera amateurs et spécialistes autour de randonnées guidées avec des ornithologues chevronnés, d’une initiation à l’ornithologie, d’un recensement participatif, suivi d’un cours de chant d’oiseaux avec la Soprano Frédérique Dorlet, et d’une exposition photographique unique. Un moment privilégié pour approfondir ses connaissances et partager sa passion.