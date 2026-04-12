Un territoire protégé façonné par l’eau et les saisons
Plaisance, un nom qui évoque la douceur d’un paysage modelé par la rivière des Outaouais. Baies tranquilles, étangs miroitants, marécages vibrants et plaines inondables composent un décor vivant où la nature s’exprime pleinement. Au printemps, le ciel s’anime du passage spectaculaire de milliers de bernaches du Canada. À l’été, le parc devient un refuge privilégié pour les canards, hérons, balbuzards et de nombreuses autres espèces, pour le plus grand bonheur des passionnés d’observation.
Le souffle de la rivière traverse la Petite Presqu’île, fait onduler les herbes hautes et enveloppe les campeurs d’une atmosphère paisible. Sur plus de 28 km² d’aire protégée, le parc propose plus de 40 km de pistes cyclables, plus de 6 km de sentiers exclusivement pédestres et une offre d’hébergement variée comprenant 150 emplacements de camping, 3 yourtes et 27 unités de prêt-à-camper. Dès le printemps 2026, 13 nouvelles unités de prêt-à-camper Étoile s’ajouteront dans les boucles des Buttes et de la Cédrière, dont une entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Lieu de contemplation, d’exploration et de découvertes scientifiques participatives, le Parc national de Plaisance invite à ralentir, à observer et à mieux comprendre la richesse de ses milieux naturels.