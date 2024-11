La magie du Temps des Fêtes au Marché de Noël de Montebello

en Petite Nation Découvrez l’ambiance unique et les trésors locaux pour un Noël inoubliable Les rues de Montebello s’illuminent à nouveau pour accueillir l’un des événements les plus attendus de l’année en Petite Nation : le fameux Marché de Noël de Montebello ! Cette 4e édition, qui se déroulera sur deux week-ends, promet de faire briller les yeux des petits et des grands dans une ambiance chaleureuse et festive.