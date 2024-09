Venez découvrir les tout nouveaux chalets panoramiques du Parc Oméga

Une expérience à couper le souffle

Inaugurés à l’automne 2024, ces chalets sont le fruit d’un investissement majeur de 14 millions de dollars. Répartis sur le plus haut sommet du Parc, ils s’intègrent harmonieusement dans leur environnement. Les visiteurs pourront profiter d’un décor soigneusement aménagé avec des sentiers pédestres et un belvédère qui surplombe la vallée des loups, offrant une vue imprenable sur la nature environnante.

Un hébergement moderne et luxueux

Chaque chalet panoramique est conçu pour garantir le plus grand confort tout en s’intégrant parfaitement dans la nature environnante. Dotés de grandes terrasses avec spa, de barbecues et d’immenses baies vitrées, ces chalets permettent une immersion totale dans le paysage sauvage du Parc Oméga. Les visiteurs auront l’impression de vivre une expérience de luxe en pleine nature, tout en bénéficiant de vues spectaculaires sur les montagnes, les forêts, et la faune environnante.

Selon Ivan Parisien, porte-parole du Parc Oméga, « Fidèle à sa mission qui consiste à offrir des expériences à la fois mémorables et uniques à ses visiteurs, les investissements réalisés cette année permettent au Parc Oméga de conserver sa place de choix en tant que destination incontournable pour les amants de la nature. » Cet ajout s’inscrit dans une stratégie visant à diversifier l’offre touristique et à attirer des visiteurs recherchant des expériences d’hébergement hors du commun, mêlant luxe et nature sauvage.