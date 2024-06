Aventure Outaouais Cet été, découvrez en Petite Nation La vallée de la Petite-Nation, reconnue pour son histoire riche et son secteur agrotouristique extraordinaire, vous ouvre ses portes cet été avec Aventure Outaouais. Plongez dans une aventure gastronomique et viticole unique en explorant des vignobles familiaux locaux et une cidrerie renommée pour leurs vins primés et cidres exquis. Deux circuits sont offerts cet été : la Route des vins et cidres en Petite Nation et Les tables champêtres Croquez l’Outaouais.