Initiées et orchestrées par Culture pour tous, les Journées de la culture sont trois jours d’activités gratuites et ouvertes à tous qui favorisent un plus grand accès de la population aux arts et à la culture. Tel que décrété par l’Assemblée nationale, l’événement se déroule chaque année le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants, partout au Québec.

La programmation propose de découvrir et de célébrer la culture sous toutes ses formes ; la médiation culturelle en constitue l’ADN. Les milliers d’activités qui la composent sont organisées par des artistes professionnels, artisans et travailleurs culturels, gens d’affaires, enseignants et travailleurs communautaires, municipaux ou gouvernementaux de toutes origines.

Pour devenir organisateur, il suffit de concevoir et de prendre en charge la réalisation complète d’une ou plusieurs activités. Cette participation se fait sur une base volontaire.

*Reconnaissant l’importance et le caractère essentiel du travail des artistes professionnels, nous encourageons les organisateurs qui font appel à leurs services à les rémunérer équitablement.