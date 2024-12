Promenade hivernale : Le traîneau à chiens, une aventure authentique

La Meute Tanwen

Une aventure sportive

Lac-Simon

Amateurs de sensations fortes et amoureux des chiens, La Meute Tanwen vous invite à conduire votre propre traîneau tiré par quatre chiens. Destinée aux personnes en bonne forme physique, cette activité s’adresse aux familles avec enfants de plus de six ans, étudiants ou jeunes retraités actifs. Préparez-vous pour une aventure exaltante sur un circuit technique de 12 km en pleine forêt, ponctué de virages, montées et descentes.

La demi-journée inclut une présentation captivante sur l’histoire des chiens de traîneau et leur rôle dans la Nouvelle-France, suivie d’une heure de conduite palpitante. Découvrez également des options uniques comme une nuitée insolite en tente prospecteur perchée ou la future Randonnée des Terres Sacrées, avec déjeuner au bord d’un lac et contes traditionnels. Entre forêts matures, cascades de glace et un lac paisible, vivez une expérience enrichissante et mémorable en compagnie de chiens affectueux.

tanwen.qc.ca