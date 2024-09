Randonnées automnales

La Route des Zingues

Une randonnée au cœur des paysages spectaculaires

Distance des sentiers : De 2,5 à 24,3 km, Gratuit, Animaux Admis (sauf au P1, dans le Parc Pimatina)

* Note importante : En période de chasse dans la Réserve faunique de Papineau-Labelle, il est strictement interdit de circuler sans permis émis par la RFPL, soit du P3 au P7.

Envie de vous immerger dans la nature sauvage et de découvrir des panoramas à couper le souffle ? La Route des Zingues, l’un des plus beaux tronçons du Sentier national du Québec, est faite pour vous ! Situé dans la municipalité de Duhamel, ce sentier de randonnée, qui évoque la Route des Indes, serpente sur 24,3 km entre les lacs Gagnon et Preston, traversant une forêt ancestrale. Offrant des paysages spectaculaires et une expérience inoubliable, il intègre le sentier Julie et une partie du sentier des Pins.

Tout au long du parcours, de nombreux points de vue vous attendent. Une jonction avec le sentier Caroline permet de se rendre au sommet du mont Weskarini, le point culminant de la région du lac Gagnon. Des forêts majestueuses, des lacs cristallins, des montagnes escarpées et une faune riche composent le décor de cette escapade inoubliable.

Cette route rejoint la partie laurentienne du sentier national à La Minerve et Labelle, en passant par le mont Resther.

